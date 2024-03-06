Луїс Адріано, Getty images
06 березня 2024, 23:56
Колишній нападник донецького Шахтаря Луїс Адріано визначився зі своїм новим клубом після того, як розіграв контракт з Інтернасьйоналем.
36-річний форвард одразу ж підписав контракт із Віторією (Esporte Clube Vitória — ориг.), яка за підсумками минулого сезону вийшла до бразильської Серії А.
Терміни угоди з Адріано на офіційному рівні не розголошуються, проте, за інформацією Transfermarkt, контракт підписано до кінця 2024 року.
Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Луїс Адріано дав скандальне інтерв'ю, в якому заявив про бажання повернутися до росії — "країни, яка йому дуже подобається".