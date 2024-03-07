Завершилася 742 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 росіяни атакували Одесу, куди приїхали Зеленський та прем'єр-міністр Греції. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей, також є поранені.

🔸 Греція та Україна розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій.

🔸 Стало відомо, що внаслідок знищення російського корабля "сергей котов" кількість постраждалих росіян учетверо більша, ніж вважалося.

🔸 Союзники України вже зібрали майже всі кошти, необхідні для фінансування ініціативи під керівництвом Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів.

🔸 Безпілотники ГУР атакували гірничо-збагачувальний комбінат у курській області РФ.

🔸 Українські військові знищили вже третину з 80 військових кораблів чорноморського флоту РФ.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам'янка Сумської області та Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 30 населених пунктів, серед них Єліне, Костобобрів Чернігівської області; Стара Гута, Миколаївка, Басівка, Олександрівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Ступочки та Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Покровськ, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка, Червоне Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Придніпровському (Херсонському) напрямку протягом доби противник штурмових дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них місто Херсон та Золота Балка, Львове, Антонівка, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Я говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Міцотакісом про те, як тут, на півдні України, можна посилити наших людей. Будуть перемовини і з іншими державами та лідерами. Ми дуже цінуємо кожен прояв допомоги. 

Провів сьогодні ж і оперативну нараду з місцевими керівниками – обласною владою, також урядовцями, щоб надали всю необхідну допомогу людям, які втратили житло від російських ударів, втратили документи. Потрібно, щоб це була достатня допомога. І швидка. Я вдячний усім, хто підтримує людей зараз, кожному, хто допомагає, хто береже тут, в Одесі, в усіх наших містах максимум нормального життя. Нічого Росія не має здобути своїм терором"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!