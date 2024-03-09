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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 березня 2024 року.

Завершилася 744 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Українські військовослужбовці брали участь в евакуації глави Судану зі столиці, яку оточили підтримувані росіянами місцеві повстанці. Судан також таємно поставляв зброю для ЗСУ — WSJ. Місцевих повстанців у Судані підтримує російська ПВК "Вагнер". росіяни роками тут займаються активним видобуванням золота, яке йде на фінансування війни проти України.

- Наразі не йдеться про відправку сухопутних військ воювати в Україну — міністр оборони Франції в інтерв’ю BFMTV. Окреслено лише можливі плани військової присутності: для розмінування та підготовки українських солдатів на українській землі.

- Сейм Польщі ухвалив резолюцію про запровадження санкцій на агропродукцію з РФ і Білорусі — Polskie Radio. "У резолюції вказується, що імпорт сільськогосподарської продукції з РФ та РБ продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн". Це заклик для Єврокомісії запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства.

- Вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів. Працюємо і сьогодні. Перевіряємо результат бойової роботи — командувач ПС ЗСУ.

- Латвія, Канада, Південна Корея, Швеція, Німеччина та Чехія приєдналися до попередження про загрозу терактів у Москві, які ввечері 7 березня оприлюднили США та Велика Британія.

- Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility 4,5 мільярди євро уже в березні, а другий у розмірі 1,5 мільярди євро у квітні — віцепрезидент Європейської комісії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 880 російських окупантів, 11 танків, 19 бойових броньованих машин, 25 артилерійських системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 35 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 66 автомобіля та 9 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!