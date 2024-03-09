Завершився ще один тур кваліфікації до турніру.
Збірна України U-17, фото УАФ
09 березня 2024, 17:01
У рамках другого туру еліт-раунду відбору Євро-2024 серед гравців до 17-ти років збірна України зустрілася зі збірною Швейцарії.
Ще у першому таймі українці забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі — відзначилися Богданов і Степанов (із пенальті). У другій половині зустрічі Бондар довів рахунок до розгромного. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував другу поспіль звитягу підопічних Юрія Мороза.
Швейцарія (U-17) — Україна (U-17) 0:3
Голи: Богданов, 17, Степанов, 24 (пен.), Бондар, 63
Швейцарія (U-17): Гувілер, Нідерманн, Сторм, Акагомен, Фолькен (Філіппін, 78), Таїрі (Парра, 56), Корбон (Кабаші, 65), Руфенер, Кассезе (Гвідо, 56), Турхан (Васович, 46), Чаколлі
Україна (U-17): Макаренко, Шелекета, Третяк, Дігтярь, Рибак, Оличенко (Гармаш, 64), Озимай (Драган, 64), Редушко (Люсін, 74), Богданов, Степанов (Денисов, 74), Бондар (Халілов, 89)
Попередження: Акагомен, Парра — Рибак, Оличенко
Вилучення: Парра, 83 (друга жовта картка)
Турнірне положення у групі "синьо-жовтих" наразі наступне:
В останньому турі, що відбудеться 12 березня, збірна України U-17 зустрінеться зі словаками.