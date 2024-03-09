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Завершився ще один тур кваліфікації до турніру.

У рамках другого туру еліт-раунду відбору Євро-2024 серед гравців до 17-ти років збірна України зустрілася зі збірною Швейцарії.

Ще у першому таймі українці забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі — відзначилися Богданов і Степанов (із пенальті). У другій половині зустрічі Бондар довів рахунок до розгромного. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував другу поспіль звитягу підопічних Юрія Мороза.

Швейцарія (U-17) — Україна (U-17) 0:3

Голи: Богданов, 17, Степанов, 24 (пен.), Бондар, 63

Швейцарія (U-17): Гувілер, Нідерманн, Сторм, Акагомен, Фолькен (Філіппін, 78), Таїрі (Парра, 56), Корбон (Кабаші, 65), Руфенер, Кассезе (Гвідо, 56), Турхан (Васович, 46), Чаколлі

Україна (U-17): Макаренко, Шелекета, Третяк, Дігтярь, Рибак, Оличенко (Гармаш, 64), Озимай (Драган, 64), Редушко (Люсін, 74), Богданов, Степанов (Денисов, 74), Бондар (Халілов, 89)

Попередження: Акагомен, Парра — Рибак, Оличенко

Вилучення: Парра, 83 (друга жовта картка)

Турнірне положення у групі "синьо-жовтих" наразі наступне:

В останньому турі, що відбудеться 12 березня, збірна України U-17 зустрінеться зі словаками.