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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 березня 2024 року.

Завершилася 747 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар у категорії "Найкращий документальний фільм".

- Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну найближчими тижнями — AFP, наводячи заяву Єлисейського палацу.

- В штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції — країна офіційно стала 32-м членом Альянсу. Тепер надіємось на відповідні рішення Швеції щодо передачі нам винищувачів JAS39 Gripen, адже членство у Альянсі було найголовнішою умовою передачі техніки.

- На заблокованому польському кордоні протестувальники та поліція почали зупиняти автобуси, що прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів затримують без будь-яких пояснень, повідомляє міністр інфраструктури України.

- З американською допомогою Україна зможе перехопити наступальну ініціативу до 2025 року — ЦРУ.

- Не пізніше літа. ЄС має намір виділити Україні 3 млрд євро із заморожених активів рф — FT.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони України відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України відбили 4 безуспішні штурми російських окупантів.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдали ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 920 російських загарбників, 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 33 артилерійських системи, одна реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборои, 59 дронів оперативно-тактичного рівня, 74 автомобілі та 14 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні більшу частину дня – військові, воєнні питання. Перше – Ставка. Детальні доповіді щодо кожного напрямку на фронті, від Купʼянська до Херсонщини. Головком, начальник Генштабу, командувачі за напрямками, Міністерство оборони.

Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене.

Я дякую кожному солдату й командиру – усім нашим воїнам, які забезпечують нашу оборону, наші фронтові дії своєю силою та стійкістю. І дякую кожному підприємству тут, в Україні, та всім спільним виробництвам з партнерами за незмінне нарощування нашого власного постачання, за таку потрібну зброю для нашої незалежності: дрони, снаряди, гармати, техніку.

Також на Ставці була доповідь щодо будівництва фортифікації. Більш ніж 2 тисячі кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової, щонайменше три лінії нашої сили. Розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси задіяні, і це персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових – за результат. Результат має говорити сам за себе своєю надійністю – для кожного солдата".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!