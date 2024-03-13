Завершилася 748 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Унаслідок р осійської атаки на Кривий Ріг загинули троє людей. Ще близько 40 людей зазнали поранень, із них 10 дітей.

🔸 США вперше за три місяці оголосили пакет допомоги Україні на $300 млн. До нього увійдуть артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, зенітні ракети.

🔸 Єврокомісія запропонувала проєкт переговорної рамки для України та Молдови. Тепер Єврорада має розпочати внутрішні обговорення документів.

🔸 У Молдові приземлився літак із 47 громадянами України, яких із Сектору Гази евакуювала українська розвідка.

🔸 Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад $336 млн. До нього увійшли самохідні артилерійські установки CAESAR, міномети калібром 120 мм та відповідні боєприпаси.

🔸 ЄС продовжив до 15 вересня 2024 року дію індивідуальних обмежувальних заходів проти тих, хто несе відповідальність за підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

🔸 Легіон "Свобода р осії", р ДК і Сибірський батальйон – добровольчі р осійські формування, які воюють на стороні України, зранку зайшли в курську і бєлгородську області рф у рамках спільної операції. За словами представника ГУР Андрія Юсова, на території р осії вони діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян р осії.

🔸 нижегородський нафтопереробний завод, розташований у кстово нижегородської області рф, після атаки безпілотників зупинив найбільшу установку з переробки нафти — Радіо Свобода. Reuters повідомляє, що йдеться про одне з підприємств Лукойлу. За оцінкою агентства, цей об'єкт забезпечував близько 53% від переробки всього заводу.

🔸 Після нальоту дронів загорілася і нафтобаза в орлі. Загалом у ніч на вівторок влада відразу семи регіонів рф повідомила про удари безпілотників.