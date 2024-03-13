Завершилася 748 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 Унаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинули троє людей. Ще близько 40 людей зазнали поранень, із них 10 дітей.

🔸 США вперше за три місяці оголосили пакет допомоги Україні на $300 млн. До нього увійдуть артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, зенітні ракети.

🔸 Єврокомісія запропонувала проєкт переговорної рамки для України та Молдови. Тепер Єврорада має розпочати внутрішні обговорення документів.

🔸 У Молдові приземлився літак із 47 громадянами України, яких із Сектору Гази евакуювала українська розвідка.

🔸 Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад $336 млн. До нього увійшли самохідні артилерійські установки CAESAR, міномети калібром 120 мм та відповідні боєприпаси.

🔸 ЄС продовжив до 15 вересня 2024 року дію індивідуальних обмежувальних заходів проти тих, хто несе відповідальність за підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

🔸 Легіон "Свобода росії", рДК і Сибірський батальйон – добровольчі російські формування, які воюють на стороні України, зранку зайшли в курську і бєлгородську області рф у рамках спільної операції. За словами представника ГУР Андрія Юсова, на території росії вони діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян росії.

🔸 нижегородський нафтопереробний завод, розташований у кстово нижегородської області рф, після атаки безпілотників зупинив найбільшу установку з переробки нафти — Радіо Свобода.  Reuters повідомляє, що йдеться про одне з підприємств Лукойлу. За оцінкою агентства, цей об'єкт забезпечував близько 53% від переробки всього заводу.

🔸 Після нальоту дронів загорілася і нафтобаза в орлі. Загалом у ніч на вівторок влада відразу семи регіонів рф повідомила про удари безпілотників.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Солдатське, Попівка, Лугівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Сеньківка, Хрінівка, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Суходіл, Малушине, Павлівка, Краснопілля, Попівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, де противник безуспішно намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та районах населених пунктів Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни¸ Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 6 разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 15 населених пунктів, серед них місто Херсон та Хрещенівка, Дудчани, Берислав, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, артилерійському засобу та 2 засобах ППО противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"У цей час у Кривому Розі ще триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Зруйнована частина дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа. Багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. 
 
Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні. 
 
Сьогодні звітував Головком Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів. Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій. 
 
Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!