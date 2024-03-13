Інше

Солідне досягнення у виконанні клубу з Саудівської Аравії.

Аль-Хіляль встановив світовий рекорд за кількістю перемог - повідомляє ESPN.

Цього вдалося досягнути завдяки перемозі над Аль-Іттіхадом (2:0) у чвертьфіналі азіатської Ліги чемпіонів, що стала 28-ою в усіх можливих турнірах.

Тепер клуб побив рекорд Нью-Сейнтс з Вельсу, що виграв 27 матчів поспіль, а також Аякса, який перемагав у 26 зустрічах.

Наразі Аль-Хіляль є лідером чемпіонату Саудівської Аравії, а також зіграє у півфіналі азіатської Ліги чемпіонів.