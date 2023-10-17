Італія

Португалець все ж таки може опинитись в Саудівській Аравії.

Жозе Моурінью з великою ймовірністю покине Рому по завершені поточного сезону, а можливо це відбудеться й ще раніше, тому португалець є ласим шматочком для клубів з Саудівської Аравії.

Як повідомляє авторитетний журналіст Руді Галетті, Аль-Хіляль контактував з "Особливим", щоб дізнатись про можливість перемовин.

Контракт Жозе Моурінью з Ромою чинний до літа 2024 року.

Наразі, римська команда знаходиться на десятій сходинці турнірної таблиці Серії А.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що клуб Саудівської Аравії готовий запропонувати Моурінью 50 мільйонів євро на рік.