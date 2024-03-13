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Поза заявкою опинилися виконавці віденського Рапіда.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік визначився зі складом своєї команди на березневі товариські матчі, повідомляє офіційний сайт австрійської Федерації футболу.

Місця у заявці не знайшлося для трьох гравців Рапіда, причетних до гомофобних скандувань після віденського дербі проти Аустрії. Йдеться про голкіпера Нікласа Гедля, а також нападників Марко Грюлля і Гвідо Бургшталлера.

"Це те, чого я не потерплю у команді, де я є тренером, чи то у клубі, чи тут, у національній команді. У цьому випадку я очікую, що хлопці серйозно підійдуть до цього питання і зрозуміють, що це значить для людей, кол їх публічно ображають або дискримінують у такий спосіб", — цитує Рангніка The Guardian.

Минулого тижня австрійська Бундесліга дискваліфікувала ще двох гравців Рапіда через ті ж скандування. Їм наказали взяти участь у семінарах із питань дискримінації.

Заявка збірної Австрії на березневі товариські матчі виглядає наступним чином:

Зазначимо, що проти Словаччини австрійці зіграють 23 березня, а проти Туреччини — 26-го.