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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 березня 2024 року.

Завершилася 750 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Дві третини громадян країн НАТО вважають, що їхні уряди мають продовжувати підтримувати Україну – генсек НАТО за результатами опитування. Загалом за продовження допомоги Україні виступають 63% опитаних. Значний відсоток і тих, хто не визначився з думкою (9%).

- Збройовий концерн Rheinmetall хоче відкрити в Україні мінімум чотири заводи виробництва снарядів, техніки, зенітної зброї та пороху — генеральний директор компанії. "Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро продажів на рік". Очікується, що будівництво першого заводу розпочнеться вже найближчим часом.

- Держдеп США засудив російські вибори на окупованих територіях України.

- Емануель Макрон: Якщо ми перестанемо допомагати Україні, Україна не матиме шансів на перемогу.

- Інвестори нового міжнародного фонду планують залучити 15 мільярдів доларів на відновлення України.

- У Раді розповіли, на який термін демобілізовані отримають відстрочку від служби.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку підрозділи сил оборони України продовжують стримувати ворога в районах: Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники тут здійснили два безуспішні штурми позицій українських військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також, протиповітряна оборона України знищила одну ракету.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 970 російських загарбників, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 15 дронів оперативно-тактичного рівня, крилата ракету, 27 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу – людям, які присвятили своє життя українській силі. Які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах з повітря по російській системі війни.

Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ – за все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя Україні та українців. Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!