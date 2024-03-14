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Готуватись до Євро команда Тедеско буде без свого лідера.

Збірна Бельгії ще минулого року завершила процес кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, тож під час березневої міжнародної павзи буде заклопотана виключно товариськими матчами.

Доменіко Тедеско за кілька днів до початку зборів оголосив перелік виконавців, яких він вирішив запросити до розташування "Червоних дияволів" задля підготовки до ігор проти Ірландії та Англії.

Воротарі: Арно Бодар (Стандард), Кун Кастельс (Вольфсбург), Томас Камінські (Лутон), Матс Селс (Ноттінгем Форест)

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем), Коні де Вінтер (Дженоа), Зено Дебаст (Андерлехт), Вут Фас (Лестер), Тома Меньє (Трабзонспор), Артюр Теат (Ренн), Ян Вертонген (Андерлехт);

Півзахисник: Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Олів’єр Деман (Вердер), Орель Мангаля (Ліон), Амаду Онана (Евертон), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Артур Вермерен (Атлетіко), Астер Вранкс (Вольфсбург);

Нападники: Йохан Бакайоко (ПСВ), Міши Батшуаї (Фенербахче), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Ромелу Лукаку (Рома), Доді Лукебакіо (Севілья), Луї Опенда (РБ Лейпциг), Леандро Троссар (Арсенал).

Зауважимо, до цього переліку не потрапив капітан англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне.

Головний тренер "Червоних дияволів" Доменіко Тедеско заявив, що це сталось через травму паху в гравця його команди.

"У останніх іграх він грав із незначними проблемами з паховими м’язами.

Краще дати йому час, щоб добре відновитись у Сіті та підготувати його до Євро-2024", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що матч збірної Бельгії проти Ірландії в Дубліні відбудеться 23 березня, тоді як проти Англії вона гратиме на Вемблі 26 березня.

Зазначимо, що збірна Бельгії, як і Словаччина та Румунія, є потенційним суперником збірної України в групі на Євро-2024, якщо команда Сергія Реброва подолає кваліфікацію.