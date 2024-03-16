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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 березня 2024 року.

Завершилася 751 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина, — Емануель Макрон відповів на ядерні погрози путіна.

- Доходи від російських активів спрямують на закупівлю зброї для України, — канцлер ФРН Олаф Шольц після зустрічі з лідерами Франції та Польщі.

- ЗС рф перетворили енергоблок ЗАЕС на спортзал і гараж для техніки, — соцмережі.

- путын першим з очільників Кремля застосував газ як зброю, — глава МЗС Австрії Шалленберг.

- У Раді обговорюють штрафи до 200 тисяч гривень за неявку до ТЦК, — Бутусов.

- Допомога Україні — ООН і Канада передали обладнання для розмінування.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів: Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку, сили оборони України відбили 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку російські окупанти не намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники на цьому напрямку здійснили один безуспішний штурм позицій українських військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 580 російських загарбників,1 танк, 11 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 34 дрони оперативно-тактичного рівня, 34 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару – дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих – фельдшери "екстренки", рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним та близьким. Десятки поранених. Продовжується пошук людей під завалами.

Залучені всі необхідні служби. Вдячний кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Дякую всім поліцейським, і ДСНС, і медикам, і волонтерам, комунальним службам. Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші Сили оборони обовʼязково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Украї