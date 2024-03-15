Інше 15 березня 2024, 19:25 Хто виграє Лігу чемпіонів-2023/24? Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги чемпіонів. Ліга чемпіонів, Getty Images 15 березня 2024, 19:25 Сьогодні, 15 березня, у ході жеребкування у швейцарському Ньйоні визначилися чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24. Також були визначені потенційні півфінальні пари. Арсенал проти Баварії, Реал Мадрид — Манчестер Сіті: cтали відомі усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги чемпіонів: Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 1 червня 2024 року на Вемблі Стедіум у Лондоні, Англія. Команди Арсенал Атлетіко Баварія Барселона Боруссія Дортмунд Манчестер Сіті ПСЖ Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте