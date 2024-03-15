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Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 15 березня, у ході жеребкування у швейцарському Ньйоні визначилися чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24. Також були визначені потенційні півфінальні пари.

Арсенал проти Баварії, Реал Мадрид — Манчестер Сіті:

cтали відомі усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги чемпіонів:

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 1 червня 2024 року на Вемблі Стедіум у Лондоні, Англія.