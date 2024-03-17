Завершилася 752 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 Суд змінив запобіжний захід ексголові департаменту Міноборони Олександру Лієву, відпустивши його з-під варти під особисте зобов'язання.

🔸 Поліція відкрила кримінальне провадження у справі чоловіка, який здійснив спробу самогубства у ТЦК на Закарпатті.

🔸 СБУ завдала ударів по трьох нафтопереробних заводах "роснафти" у самарській області.

🔸 Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних Сил ЗСУ. Однак він продовжить працювати у складі ПС.

🔸 Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 21.

🔸 Буданов заявив, що російські добровольці, які проводять операцію у бєлгородській та курській областях рф, не планують зупинятися. За його словами, Україна допоможе їм "у міру можливостей".

🔸 Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони зламали систему державних послуг російської федерації, через яку здійснюється електронне голосування на "виборах президента" — повідомило Укрінформу джерело у розвідці.

🔸 Чинна адміністрація США не заперечує пропозиціям інших країн НАТО розмістити свої війська на території України та підкреслює, що це є суверенним рішенням кожної нації — Джон Кірбі, радник Білого дому.

🔸 Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив спроби росії провести так звані президентські вибори на тимчасово окупованій території України – ООН.

🔸 Група з понад пів сотні держав-членів Організації Об'єднаних Націй, зокрема й усі члени Європейського Союзу, у спільній заяві засудила проведення росією виборів на тимчасово окупованих територіях України — постійне представництво України при ООН.

🔸 Жителі бєлгородської області, де триває спільний рейд легіону "Свобода России", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону", намагаються виїхати із прикордонних територій – ГУР МОУ.

🔸 На Запорізькому напрямку триває будівництво оборонних споруд, які можуть стати в пригоді в разі відбиття російських атак. Будівництво відвідав міністр оборони Рустем Умєров – МОУ.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Також нашими підрозділами зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Стара Гута, Рижівка, Попівка, Ямне, Олександрівка, Лугівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Рижівка, Рожковичі, Степанівка, Соснівка, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Уманське, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очаків Миколаївської області; Кринки, Тягинка, Іванівка, Берегове і обласний центр Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Ми завжди маємо відзначати кожен український успіх – усіх наших людей, які додають гордості за Україну й українців. Цього тижня з Туреччини повернулася наша збірна з Дефлімпійських ігор. Вперше за час незалежності наша національна дефлімпійська команда здобула найбільше золотих медалей у командному заліку. Я мав нагоду подякувати спортсменам, тренерам, усім, хто допомагав команді. Вручив державні нагороди. І пишаюся тим, що наші люди здатні долати всі труднощі й, попри все, здатні приносити Україні результат".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!