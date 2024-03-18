Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 березня 2024 року.

Завершилася 753 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Обов'язково приїду в Україну з конкретними пропозиціями і рішеннями, — Емануель Макрон. Французький президент додав, що його візит означатиме "сильний посил і нові напрями у співпраці".

- Влада Кишинева в контакті з українською стороною, не підтверджує будь-який напад на Придністровський регіон, — Бюро реінтеграції Молдови. Військова техніка, зафіксована на відео, не працює вже кілька років. Тож цей інцидент — це спроба викликати страх та паніку в регіоні.

- Чехія не визнає російських псевдовиборів на ТОТ України.

- Через брак боєприпасів ЗСУ змушені відступати на сході – Джон Кірбі.

- Жителів Сумської області закликали не вірити фейкам про наступ росіян.

- Ветеранам ЗСУ змінили виплати.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. Так, в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, нашими захисниками зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 24 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, один засіб ППО, 4 БпЛА ОТР, 49 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Вдячність нашим воїнам. Саме час відзначити бойові підрозділи, які проявили себе найкраще. Куп’янський напрямок – 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Лиманський напрямок – 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій". Покровський напрямок – 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ". Оріхівський напрямок – 118-та окрема механізована бригада.

Та Придніпровський напрямок – 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 123-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую всім вам, воїни, за вашу силу й за ефективне знищення окупанта".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні