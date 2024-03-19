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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 березня 2024 року.

Завершилася 754 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Родичів екс-глави метро Брагінського знайшли в тендерах на сотні мільйонів.

- 26 березня Польща і Німеччина активують "коаліцію бронетехніки", зосереджену на основних бойових танках, як ініціативу, спрямовану на підтримку України.

- Генпрокурор Костін: Зафіксовано понад 800 кібератак РФ на держустанови та сервіси України.

- Глава європейської дипломатії Боррель заявив що міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про санкції проти Росії у зв'язку зі смертю опозиціонера Навального.

- Сенатор США від республіканців Грем проситиме адміністрацію Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

- Президент Зеленський провів зустріч у Києві з сенатором США від республіканців Гремом.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку російські загарбники здійснили два безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 7 разів атакував позиції українських воїнів в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 3 штурми на позиції українських військ.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг – 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом.

Дякую всім нашим людям, які б’ються й працюють заради України та українців, які підтримують кожне наше місто, кожну громаду. І особливо ті, яким зараз найскладніше: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина, наша Одеса. Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую всім у світі, хто з Україною".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!