Завершилася 755 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 Умєров заявив, що країни-партнери під час 20-го засідання у форматі "Рамштайн" пообіцяли надати Україні боєприпаси та ракети ППО.

🔸 У росії представили нового командувача військово-морського флоту після серії затоплень кораблів чорноморського флоту рф.

🔸 СБУ оголосила підозри депутатці держдуми росії яні лантратовій та її спільниці інні варламовій, які депортували українських дітей.

🔸 Фінляндія надасть 30 мільйонів євро для чеської ініціативи постачання снарядів в Україну, Канада — понад 29 млн доларів. Німеччина оголосила, що забезпечить 180 тисяч артилерійських снарядів. Косово вперше за час повномасштабної війни надасть Україні пакет військової допомоги. Бельгійський уряд передасть Україні пакет військової допомоги на суму $450 млн.

🔸 Пентагон створив вебсайт, за допомогою якого американські інспектори будуть відстежувати зброю та обладнання, що надані Україні.

🔸 Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав результати так званих виборів в росії заздалегідь встановленими кремлівським режимом.

🔸 До кінця березня Україна отримає приблизно половину з 1 мільйона артилерійських боєприпасів, які обіцяли надати країни Євросоюзу — Петер Стано, речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Лукашівка, Білопілля Сумської області, Козача Лопань та Ізбицьке Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Прогрес, Грем’яч Чернігівської області; Манухівка, Миропілля, Пономаренки Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Веселе Донецької області та Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Тоненьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Побєда та Новомихайлівка. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Антонівка, Катеринівка та Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка та Гуляпільське Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2-х складах боєприпасів та одному засобу РЕБ ворога.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні – черговий "Рамштайн", зустріч країн, які підтримують нашу оборону, наш захист від російського терору. Це – продуктивна зустріч, є результати. Міністр оборони України Умєров брав участь. Чекаю його детальну доповідь. Зараз можна сказати кілька речей. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів – дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати, і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів. Я вдячний усім учасникам "Рамштайну" і Сполученим Штатам, міністру Остіну – за лідерство".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!