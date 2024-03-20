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Без гучних імен на домашньому турнірі французи точно не залишаться.

Улітку цього року в Парижі відбуватимуться Олімпійські ігри-2024, у програмі яких на окрему увагу заслуговують футбольні змагання.

Брати участь у них можуть гравці в категорії до 23 років та додаткові три футболісти, які не підпадають під цей параметр.

Для таких збірних, як команда-господарка турніру, Франція, це буде додатковою можливістю залучити суперзірок світового футболу, аби допомогти здобути "золото" для командного залікового рейтингу.

Проте водночас це ще й додатковий головний більш, адже серед великої кількості претендентів важко виокремити найбільш гідних виконавців.

Зокрема, зірковий нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе, який на момент старту змагань скоріше за все вже стане гравцем мадридського Реала, хоче взяти участь у домашніх Іграх, але за краще вважає зосередитись на чемпіонаті Європи-2024 та виступах на цьому турнірі.

Саме на його місце наразі претендує не менш іменитий виконавець — нападник аравійського Аль-Іттіхаду Карім Бензема.

"Олімпійські ігри? Звичайно, чому б і ні? Це буде чудово!", — заявив французький виконавець.

Разом із тим, тренерський штаб Т’єррі Анрі планує залучити ще й нападників мадридського Атлетіко Антуана Грізманна та італійського Мілана Олів’є Жиру.

Щодо Мбаппе, то на його можливій участі в Іграх фактично поставив хрест сам мадридський Реал, якщо трансфер таки відбудеться, який заявив, що "жоден із гравців "вершкових" не братиме участь у цьому футбольному турнірі".