Франція

Наразі форвард розглядає обидва варіанти.

Кіліан Мбаппе може зіграти на Олімпіаді наступного літа - повідомляє AS.

Найближче оточення Мбаппе вважає участь у паризькій Олімпіаді головною частиною проекту імені Кіліана, і це також стає справою національного значення для Франції.

Міністр спорту нещодавно сказав, що для Мбаппе зіграти на турнірі є "справжньою мрією", але сам форвард відчуває важливість гри за збірну Франції на Євро-2024, а також трансфера до Реала.

Цього сезону 25-річний гравець провів 36 матчів в усіх можливих турнірах, забив 35 голів і віддав 7 асистів.