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Сьогодні відбудеться жеребкування групового етапу футбольного турніру на Олімпіаді-2024.

У середу, 20 березня, у передмісті Парижа, Сен-Дені, відбудеться церемонія жеребкування групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

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Учасники групового етапу та кошики при жеребкуванні

Станом на зараз, остаточно відомі 12 із 16 команд, що братимуть участь у турнірі. Збірна України дебютує завдяки досягненню півфінальної стадії на Євро-2023 серед команд U-21.

Кошик 1: Франція, АФК-1, АФК-2, Аргентина;

Кошик 2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко;

Кошик 3: США, Єгипет, АФК-3, Малі;

Кошик 4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф.

Зазначимо, що представники однієї конфедерації не можуть потрапити до ідентичної групи. Турнір у Франції проходитиме з 24 липня до 9 серпня у семи містах: Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант.