Завершилася 756 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван з неоголошеним візитом приїхав до Києва. У Білому домі переконані, що їм вдасться отримати додаткове фінансування для України від американського Конгресу. Салліван не думає, що зараз потрібно говорити про план "Б" у цій ситуації.

🔸 Удень р осіяни завдали удару по Харкову. На місці прильоту розпочалася дуже велика пожежа. Наразі відомо про 5 загиблих та 9 постраждалих.

🔸 Євросоюз зробив переказ першого траншу у 4,5 мільярда євро для України за програмою Ukraine Facility. Другий платіж надійде вже у квітні.

🔸 Єврокомісія планує віддавати Україні від 2,5 до 3 млрд євро на рік, отриманих із прибутків від заморожених активів р осійського центробанку.

🔸 В Україні вже виробляють власні системи, подібні до американських HIMARS, а також далекобійні ракети, здатні уражати цілі на відстані понад 600 км — Washington Post.

🔸 Нідерланди виділять 350 мільйонів євро на військову підтримку України. Ці кошти використають на закупівлю безпілотників та боєприпасів для винищувачів F-16.

🔸 Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів фінансової допомоги — повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Ці кошти допоможуть українському уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.

🔸 У Дніпрі відкрився перший з восьми запланованих центрів рекрутингу для ЗСУ. Там охочі можуть отримати інформацію щодо можливості застосування своїх професійних навичок у Силах оборони.