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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 березня 2024 року.

Завершилася 757 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Лідери ЄС на саміті вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною (інформація стала відома до поразки БіГ у "стиках" проти України).

- Польські фермери завершили мітинг на напрямку пункту пропуску "Зосин — Устилуг" та розблокували рух вантажівок, повідомив речник ДПСУ Демченко в коментарі УП.

- ЗМІ: США запропонували G7 механізм, щоб залучити для України $50 млрд з допомогою росактивів.

- Зеленський попросив лідерів ЄС про ППО для захисту міст і неба над фронтом.

- Конгрес США представив проєкт бюджету на $1,2 трильйона для запобігання шатдауну.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог минулої доби наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів: Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах: Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де російські окупанти, за підтримки авіації, 24 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники 7 разів, за підтримки авіації, атакували позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції українських військ на лівому березі Дніпра.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Передусім дякую нашим захисникам неба за збиті ракети. Більше 30, зокрема балістика. Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є у партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя.

«Петріоти» та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад.

З іншого боку, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. У ракеті «Кинджал» не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні «сірі» схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми і усіх, хто їх підтримує, – це обов’язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій.

Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні, тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитися, і у світу є відповідні важелі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!