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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 березня 2024 року.

Завершилася 758 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь, — Financial Times. Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників.

- У Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно, — директор "Укргідроенерго".

- рф створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків, — командувач Сухопутних військ ЗСУ.

- МВФ схвалили транш Україні на 880 мільйонів доларів для покриття найважливіших бюджетних видатків, — прем’єр-міністр України.

- В Україні створять "Центр авіації Служби безпеки України" для захисту суверенітету України, — рішення Кабміну.

- росія та Україна бачать вирішення війни шляхом переговорів, – спеціальний представник Китаю.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку російські окупанти, за підтримки авіації, здійснили два безуспішних штурми позицій Сил оборони України в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 15 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де російські загарбник, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції українських воїнів в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 870 російських загарбників, 8 танків, 37 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 31 ракета, 45 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Ключове питання – це ППО. Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і "шахедів" – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів. Кожного дня – наша комунікація щодо цього.

Кожен день ми використовуємо, щоб переконати в необхідності, а головне – можливості повного захисту українського неба. Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО – тобто, по-чесному, достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно і хто саме може ухвалити дійсно рятівні рішення".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!