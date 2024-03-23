Завершився товариський матч національних збірних.
Іспанія - Колумбія - Getty Images
23 березня 2024, 00:31
Збірна Колумбії мінімально виграла у збірної Іспанії у товариському матчі. Єдиний гол забив Даніель Муньйос у другому таймі.
Іспанія — Колумбія 0:1
Гол: Муньйос, 61
Іспанія: Рая (Реміро, 46) — Порро, Вівіан, Ляпорт (Кубарсі, 83), Грімальдо — Меріно, Субіменді — Сарабія (Ямаль, 72), Морено (Баена, 62), Оярсабаль Н. (Вільямс, 62) — Хоселу (Мората, 62)
Колумбія: Варгас — Муньйос, Куеста, Лукумі, Мохіка — Кастано (Ріос, 46), Лерма — Аріас, Карраскаль (Родрігес, 46), Діас — Кассіерра (Борре, 75)