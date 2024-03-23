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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 23 березня 2024 року.

У товариському матчі напередодні збірна Іспанії зазнала несподіваної поразки від Колумбії на Олімпійському стадіоні Лондона.

Команда Луїса де ла Фуенте не мала значної переваги над суперниками в першому таймі, тож у підсумку в неї просто не було, від чого відштовхуватись у другій половині гри.

Колумбійці витримали тиск, забили на завершення повної години ігрового часу, після чого втримували здобутий результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Колумбія у товариському матчі:

Іспанія — Колумбія 0:1

Гол: Муньйос, 61

Іспанія: Рая (Реміро, 46) — Порро, Вівіан, Ляпорт (Кубарсі, 83), Грімальдо — Меріно, Субіменді — Сарабія (Ямаль, 72), Морено (Баена, 62), Оярсабаль Н. (Вільямс, 62) — Хоселу (Мората, 62).

Колумбія: Варгас — Муньйос, Куеста, Лукумі, Мохіка — Кастано (Ріос, 46), Лерма — Аріас, Карраскаль (Родрігес, 46), Діас — Кассіерра (Борре, 75).