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Аргентинський форвард відповів на критику.

Напередодні збірна Аргентини обіграла Сальвадор у товариському матчі (3:0).

Нападник "альбіселесте" Лаутаро Мартінес цього вечора відіграв увесь матч, проте відзначитись результативною дією так і не зумів.

Після завершення гри капітан міланського Інтера розповів журналістам про свій поточний психологічний стан у відповідь на критику з боку вболівальників.

"Я намагаюся відповідати всім на полі. Після матчів нехай люди говорять те, що їм хочеться — мене це вже мало обходить.

На кожному тренуванні я демонструю тренеру, що завжди готовий допомогти команді. Починаючи зі стартового складу, виходячи на заміну, чи залишаючись на лаві для запасних — байдуже.

Я багато працюю для того, щоб носити футболку збірної Аргентини, тому що вона — найкрасивіша в світі. Мені подобається ця боротьба, але іноді не вдається забивати голи. Сьогодні я теж намагався, але не зміг.

Я буду продовжувати працювати, і будемо сподіватися, що в наступній грі у мене буде можливість забити.

Я хочу показати тим людям, які занадто багато різного говорять, що вони помиляються, тому що я завжди викладаюсь на повну", — заявив аргентинський виконавець.

Наступний матч збірна Аргентини проведе 27 березня проти Коста-Рики.