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Доля виходу на чемпіонат Європи вирішиться у матчі зі Швейцарією.

У рамках еліт-раунду відбору до Євро-2024 серед команд U-19 збірна України зустрілася зі збірною Латвії.

У першому таймі Пономаренку вдалося відкрити рахунок. У другій половині зустрічі він оформив дубль, реалізувавши пенальті. Ближче до завершення поєдинку "синьо-жовті" забили ще раз — відзначився Тутеров.

Україна (U-19) — Латвія (U-19) 3:0

Голи: Пономаренко, 34, 60 (пен.), Тутеров, 89

Україна (U-19): Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Єрмачков, Дрозд (Стрюков, 90), Кревсун (Шевченко, 90), Ващенко, Гаджиєв (Цуканов, 67), Синчук, Пономаренко (Дубровний, 74), Маткевич (Тутєров, 67)

Латвія (U-19): Чеверс, Тіхоновічс, Пурс, Смірновс, Лієпіньш (Лорманіс, 84), Кангарс (Валутадатілс, 67), Єссе, Ямонтс, Грабовскіс (Барковскіс, 84), Бочс (Івуланс, 61), Евелонс (Межсаргс, 61)

Попередження: Дрозд, Кревсун, Єрмачков, Дубровний — Кангарс, Єссе.

У наступному турі, що відбудеться 26 березня, на українців чекає вирішальна зустріч зі збірною Швейцарії. Турнірна таблиця групи: