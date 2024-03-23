Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Франція та Німеччина.
Кай Гаверц, Getty Images
23 березня 2024, 21:15
Збірні Франції та Німеччини зіграють товариський матч у Ліоні.
Дідьє Дешам вирішив використати з перших хвилин Павара та Упамекано в центрі оборони, тоді як Заїр-Емері та Чуамені долучаться до центрального трикутника, а Тюрам очолить атаку.
Юліан Нагельсманн, у свою чергу, залучив до стартового складу Кімміха та Міттельштедта на флангах оборони, тоді як Андріх та Кроос зіграють у опорній зоні, а Мусіала та Вірц розташуються під нападником, яким цього разу буде Гаверц.
Франція: Самба — Кунде, Павар, Упамекано, Л. Ернандес — Заїр-Емері, Чуамені, Рабьо — Дембеле, М. Тюрам, Мбаппе.
Запасні: Меньян, Ареола, Клосс, Камавінга, Гендузі, Жиру, Коло Муані, Конате, Саліба, Фофана, Діабі, Т. Ернандес.
Запасні: Лено, Бауманн, Раум, Гросс, Фюллькруг, Фюріх, Мюллер, Беєр, Кох, Антон, Генріхс, Ундав.
Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Мусіала, Гюдоган, Вірц — Гаверц.
Гра Франція — Німеччина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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