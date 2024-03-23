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Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Франція та Німеччина.

Збірні Франції та Німеччини зіграють товариський матч у Ліоні.

Дідьє Дешам вирішив використати з перших хвилин Павара та Упамекано в центрі оборони, тоді як Заїр-Емері та Чуамені долучаться до центрального трикутника, а Тюрам очолить атаку.

Юліан Нагельсманн, у свою чергу, залучив до стартового складу Кімміха та Міттельштедта на флангах оборони, тоді як Андріх та Кроос зіграють у опорній зоні, а Мусіала та Вірц розташуються під нападником, яким цього разу буде Гаверц.

Франція: Самба — Кунде, Павар, Упамекано, Л. Ернандес — Заїр-Емері, Чуамені, Рабьо — Дембеле, М. Тюрам, Мбаппе.

Запасні: Меньян, Ареола, Клосс, Камавінга, Гендузі, Жиру, Коло Муані, Конате, Саліба, Фофана, Діабі, Т. Ернандес.



Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Мусіала, Гюдоган, Вірц — Гаверц.