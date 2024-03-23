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Голкіпер достроково залишив поле.

Воротар Інтера Ян Зоммер отримав травму в грі за збірну Швейцарії.

35-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на товариську гру проти Данії, але покинув поле через 37 хвилин.

Зоммер пошкодив щиколотку під час кутового і намагався продовжити гру, але був змушений попросити заміну.

Другим воротарем Інтера є орендований у Сампдорії Еміль Аудеро.

Зоммер у поточному сезоні провів 28 ігор у Серії А і пропустив лише 14 голів за 18 сухих зустрічей.