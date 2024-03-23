Голкіпер достроково залишив поле.
Янн Зоммер, Getty Images
23 березня 2024, 22:55
Воротар Інтера Ян Зоммер отримав травму в грі за збірну Швейцарії.
35-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на товариську гру проти Данії, але покинув поле через 37 хвилин.
Зоммер пошкодив щиколотку під час кутового і намагався продовжити гру, але був змушений попросити заміну.
Другим воротарем Інтера є орендований у Сампдорії Еміль Аудеро.
Зоммер у поточному сезоні провів 28 ігор у Серії А і пропустив лише 14 голів за 18 сухих зустрічей.