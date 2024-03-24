Завершилася 759 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 путін через пів доби після теракту в "Крокус Сіті Хол" заявив, що Україна нібито приготувала "вікно" на кордоні, щоб прийняти підозрюваних стрільців.

🔸 У ГУР відкинули звинувачення р осії в тому, що стрільці, які скоїли теракт у підмосков'ї, нібито мали намір виїхати в Україну.

🔸 МЗС України категорично відкидає звинувачення, що почали лунати від р осійських офіційних осіб, у нібито причетності нашої країни до стрілянини в концертному залі "Крокус Сіті Хол".

🔸 "Ісламська держава" опублікувала фото бойовиків, нібито причетних до стрілянини в Підмосков'ї.

🔸 У тимчасово окупованому Мелітополі ГУР провело операцію, внаслідок якої вдалося знищити групу р осіян та військову техніку.

🔸 Ситуація на ДніпроГЕС у Запоріжжі після р осійського обстрілу контрольована, витік нафтопродуктів не фіксується. Загрози прориву греблі також немає — Міндовкілля.

🔸 Групи розмінування Міністерства оборони з 15 по 22 березня у звільнених регіонах України знешкодили 5522 вибухонебезпечних предмети.

🔸 Нещодавні удари українських безпілотників по НПЗ р осії вивели з ладу великі нафтові заводи, що вдарило по російській економіці, проте сама р осія навряд чи зможе захиститись від подальших атак – британська розвідка.

🔸 У тимчасово окупованому росіянами Криму ввечері, 23 березня, пролунали потужні вибухи. Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук на тлі цих подій подякував льотчикам і морякам за "успішну бойову роботу".