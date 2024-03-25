Завершилася 760 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 р осійські війська вночі та вранці масовано атакували Україну, через це у регіонах виникли проблеми з електропостачанням. Найскладніша ситуація — у Харкові.

🔸 У Польщі не ухвалювали рішення збити р осійську ракету, яка порушила повітряний простір країни, бо знали, що ракета не летітиме вглиб території Польщі. МЗС країни заявило, що вимагатиме від рф пояснень.

🔸 Сили оборони України успішно уразили два великі десантні кораблі "ямал" та "азов" чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.

🔸 Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що збитки від останніх ракетних ударів оцінюють в 90-100 млн євро. Зокрема, ДТЕК втратила 50% генераційних об'єктів електроенергії.

🔸 Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що критика дій працівників ТЦК не допомагає Україні перемогти у війні. За його словами, суспільство почало сприймати їх як "ворогів" та "людоловів".

🔸 Протягом тижня р осійські війська застосували проти України майже 190 ракет різних типів та 140 дронів типу Shahed, а також близько 700 керованих авіабомб — заявив Зеленський.