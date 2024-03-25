Команді Спаллетті вистачило двох голів для перемоги.
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25 березня 2024, 00:24
Збірна Італії перемогла в США Еквадор (2:0) у товариському матчі.
Голи в матчі забили Лоренцо Пеллегріні та Ніколо Барелла, який уперше вийшов на гру збірної з капітанською пов'язкою.
Італія - Еквадор 2:0
Голи: Пеллегріні, 3, Барелла, 90+4.
Еквадор: Буррай, Пресіадо, Пачо, Інкапіе, Торрес, Еступіньян, Франко (Груесо, 79), Кайседо, Мінда (Паєс, 65), Плата, Сармієнто (Обандо, 80).
Італія: Вікаріо, Белланова (Ді Лоренцо, 46), Дарміан, Манчіні, Бастоні, Дімарко (Камб'язо, 88), Жоржиньо (Локателлі, 67), Барелла, Пеллегріні (Фраттезі, 67), Дзаньйоло (Орсоліні, 76), Распадорі (Ретегі, 76).
Предупредження: Жоржиньо (38), Дзаньоло (66), Манчіні (73), Камб'язо (89).