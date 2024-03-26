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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 березня 2024 року.

Завершилася 761 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- За даними правління "Укренерго" в Харкові станом на 25 березня залишається найскладніша ситуація з електропостачанням по Україні.

- Голова СБУ Малюк прогнозує нові спецоперації, які завдаватимуть ще більшої шкоди росії.

- Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з росією руками київського режиму".

- Голова Генштабу Польщі вважає інцидент із російською ракетою "навмисною дією".

- Росія завдала ударів по Києву двома своїми найновішими ракетами ЗМ22 "Циркон" — Defense Express з посиланням на джерела.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку російських загарбників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 10 атак російських окупантів в районах населених пунктів: Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники три рази, за підтримки авіації, атакували позиції українських військ в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції українських військ.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що саме Путін є найбільшим вікном для терору.

"І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше", — заявив Зеленський.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!