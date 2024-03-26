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Турнір проходитиме у Північній Ірландії 15-28 липня.

У рамках еліт-раунду відбору до Євро-2024 серед команд U-19 збірна України зустрілася зі збірною Швейцарії.

Протягом першої половини поєдинку команди не порадували глядачів голами. У другому таймі Синчук вивів "синьо-жовтих" вперед. Пономаренко невдовзі подвоїв перевагу колективу Дмитра Михайленка, а трохи пізніше зумів оформити дубль. У підсумку, українська національна команда здобула путівку на чемпіонат Європи.

Україна (U-19) — Швейцарія (U-19) 3:0

Голи: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

Україна (U-19): Крапивцов, Гусєв (Стрюков, 90+1), Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиєв (Тутєров, 90+1), Ващенко, Кревсун (Баденко, 84), Синчук, Пономаренко (Дубровний, 84), Маткевич (Цуканов, 71)

Швейцарія (U-19): Хубер, Аншо (Манзанбі, 78), Огбус, Зайлер, Деме, Окафор (Джемалія, 54), Маркес, Кесслер (Ваттара, 69), Беней, Ліг (Люті, 54), Зе (Нілакандан, 54)

Попередження: Ващенко, Огарков, Пономаренко, Кревсун — Окафор, Нілакандан, Аншо

Підсумкова турнірна таблиця групи:

Євро-2024 у Північній Ірландії проходитиме 15-28 липня. Цей турнір буде відбірковим до чемпіонату світу-2025 (U-20).