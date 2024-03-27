Завершилася 762 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Українські військові завдали удару ракетою "Нептун" по десантному кораблю "костянтин ольшанський", який росіяни привласнили після окупації Криму.

🔸 Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО, яку він обіймав з 2019 року. На цю посаду призначили Олександра Литвиненка, який раніше був головою Служби зовнішньої розвідки.

🔸 У віці 98 років помер Ігор Юхновський — перший віцепрем'єр-міністр України у 1992–1993 роках, якому належить ідея референдуму, що закріпив Незалежність України.

🔸 Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду.

🔸 Сирський допоміг викрити агента ФСБ, який працював в оперативному стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

🔸 У межах чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів замість заявлених 800 000 – МЗС Чехії.

🔸 Правоохоронці запобігли російській диверсії на "Укрзалізниці": у Полтавській області зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Диверсантів затримали прямо на місці – СБУ.

🔸 На зустрічі урядів України і Польщі 28 березня у Варшаві розглядатимуться питання підтримки у військовій сфері, економічної співпраці, а також історичних проблем, при цьому Київ і Варшава мають підготувати протокол розбіжностей – Анджей Шейна, заступник глави МЗС Польщі.

🔸 Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню запевнив, що Франція незабаром зможе поставити Україні 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, а також істотно збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах – AP.

🔸 Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО "розглядають варіант збиття російських ракет", коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу – RMF FM.

🔸 Уряд Ісландії виділить майже 2 мільйони євро на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України – пресреліз уряду.