Завершилася 762 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 Українські військові завдали удару ракетою "Нептун" по десантному кораблю "костянтин ольшанський", який росіяни привласнили після окупації Криму.

🔸 Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО, яку він обіймав з 2019 року. На цю посаду призначили Олександра Литвиненка, який раніше був головою Служби зовнішньої розвідки.

🔸 У віці 98 років помер Ігор Юхновський — перший віцепрем'єр-міністр України у 1992–1993 роках, якому належить ідея референдуму, що закріпив Незалежність України.

🔸 Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду.

🔸 Сирський допоміг викрити агента ФСБ, який працював в оперативному стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

🔸 У межах чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів замість заявлених 800 000 – МЗС Чехії.

🔸 Правоохоронці запобігли російській диверсії на "Укрзалізниці": у Полтавській області зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Диверсантів затримали прямо на місці – СБУ.

🔸 На зустрічі урядів України і Польщі 28 березня у Варшаві розглядатимуться питання підтримки у військовій сфері, економічної співпраці, а також історичних проблем, при цьому Київ і Варшава мають підготувати протокол розбіжностей – Анджей Шейна, заступник глави МЗС Польщі.

🔸 Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню запевнив, що Франція незабаром зможе поставити Україні 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, а також істотно збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах – AP.

🔸 Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО "розглядають варіант збиття російських ракет", коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу – RMF FM.

🔸 Уряд Ісландії виділить майже 2 мільйони євро на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України – пресреліз уряду.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Попівка, Іскрисківщина, Білопілля, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курдюмівка та Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі та Новопокровське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Олександрівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Щербаки та П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка та Тягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. 

Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок – про це пізніше. 

Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід. 

Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжене".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!