Національна збірна Англія провела товариську зустріч з Бельгією на лондонському стадіоні Вемблі.

У першому таймі центральний півзахисник "червоних дияволів" Юрі Тілеманс оформив дубль, проте команді "трьох левів" вдалося відіграти один м'яч завдяки реалізованому пенальті Айвена Тоуні.

Здавалося, що матч так і завершиться перемогою Бельгії, проте вже у компенсований час Джуд Беллінгем зрівняв рахунок та допоміг Англії уникнути поразки на очах власних вболівальників.

Англія — Бельгія 2:2
Голи: Тоуні, 17 (пен.), Беллінгем, 90+5 — Тілеманс, 11, 36