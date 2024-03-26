Товариський матч на Вемблі подарував вболівальникам результативний футбол.
Англія - Бельгія, Getty Images
26 березня 2024, 23:59
Національна збірна Англія провела товариську зустріч з Бельгією на лондонському стадіоні Вемблі.
У першому таймі центральний півзахисник "червоних дияволів" Юрі Тілеманс оформив дубль, проте команді "трьох левів" вдалося відіграти один м'яч завдяки реалізованому пенальті Айвена Тоуні.
Здавалося, що матч так і завершиться перемогою Бельгії, проте вже у компенсований час Джуд Беллінгем зрівняв рахунок та допоміг Англії уникнути поразки на очах власних вболівальників.
Англія — Бельгія 2:2
Голи: Тоуні, 17 (пен.), Беллінгем, 90+5 — Тілеманс, 11, 36