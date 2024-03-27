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Команда продовжує готуватися до Олімпійських ігор-2024.

Головний тренер збірної України U-23 Руслан Ротань висловився щодо першого в історії матчу команди, передає офіційний сайт УАФ.

Ротань зазначив, що спаринг зі збірною Японії U-23 був дуже корисним і що самі японці є сильним суперником.

"Дуже вдячні японцям за теплий прийом та за цю гру. Звісно, ми чудово розуміли, що нас чекає — тривалий переліт, пересадки, очікування, зміна часових поясів. Можливо, саме тому нас, по суті, вистачило лише на тайм. У матчі з таким суперником цього замало. Збірна Японії — дуже організована, дисциплінована й тактично вишколена команда. Я вважаю її одним із фаворитів Кубку Азії (U-23).

Це був лише початок нашої підготовки до Олімпіади. Результат нас, звісно, засмучує, але цей матч принесе нам користь. На сьогодні головне завдання — почути від клубів чіткі відповіді на запитання щодо відпуску гравців на Олімпійські ігри. Будемо вести з ними активний діалог", — заявив керманич олімпійської збірної України.

Нагадаємо, "синьо-жовті" поступилися японцям у понеділок, 25 березня, двічі пропустивши у другому таймі.