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25 березня 2024, 14:16
Олімпійська збірна України програла свій перший в історії матч Японії
Команда Руслана Ротаня не продемонструвала жодного ігрового малюнку.
Японія U-23 — Україна U-23, twitter.com/ultrasoccer
25 березня 2024, 14:16
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Японія U-23 — Україна U-23 2:0
Голи: Сато, 48, Танака, 76
Японія U-23: Кокубо — Секіне, Сузукі, Баба, Огата (Учіно, 84) — Аракі (Танака, 67), Фуджіта, Мацукі (Уенака, 80) — Ямада (Хіракава, 46), Сомено (Хосоя, 46), Сато (Комі, 80).
Україна U-23: Фесюн (Єрмаков, 60) — Сич (Маценко, 71), Боль (Фарина, 46), Дідик (Дячук, 60), Мартинюк — Сігеєв, Желізко, Шостак (Кулієв, 46) — Назаренко (Федор, 71), Кухаревич (Кулаковський, 71), Шулянський (Кащук, 60).