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Француз може зіграти з Атлетіком у неділю, 31 березня.

Центральний півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга був вимушений залишити поле у товариському матчі проти збірної Чилі ще до перерви через потенційні проблеми зі щиколоткою.

Франція — Чилі 3:2 Відео голів та огляд матчу 26.03.2024

За даними видання The Athletic, 21-річний француз все ж уникнув серйозної травми. Повідомляється, що у нього виявили невелике розтягнення зв'язок.

Мадридські лікарі зв'язалися зі своїми колегами зі збірної Франції після товариського матчу, коли Камавінга повернувся до Іспанії для обстеження.

Вже у неділю, 31 березня, мадридський Реал прийматиме Атлетік у рамках 30 туру Ла Ліги. Півзахисник має встигнути відновитися до цього поєдинку.

У поточному сезоні Камавінга взяв участь у 32 матчах "вершкових" у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.