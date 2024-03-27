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Європейці погано розпочали гру, проте згодом зуміли повернутись.

Збірна Франції напередодні в Марселі зуміла здолати опір Чилі.

Гості розпочали з надзвичайно швидкого гола на Велодромі, що змусило місцевих фанатів пригадувати болючий досвід нещодавнього матчу в Ліоні проти Німеччини.

Однак цього разу Франція, навіть із двома травмами ключових футболістів у першому таймі, не склала зброї завчасно й зуміла відігратись та вийти вперед за рахунком ще до настання перерви.

У другому таймі футбол був уже більш спокійним, і тому лише під завісу гри команди ще раз обмінялись голами, проте перемогу футболісти Дешама вже не впустили.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Франція — Чилі:

Франція — Чилі 3:2

Голи: Фофана, 19, Коло Муані, 25, Жиру, 72 — Нуньєс, 6, Осоріо, 82

Франція: Меньян — Клосс (Клосс, 11), Саліба, Конате, Т. Ернандес — Фофана, Чуамені, Камавінга (Гендузі, 44) — Коло Муані (Діабі, 83), Жиру (Тюрам, 83), Мбаппе.

Чилі: Браво — Ісла (Фернандес, 88), Ліхновські (Каталан, 88), Діас, Суасо — Ечеверрія (Павес, 77), Нуньєс (Перес, 88) — Осоріо, Санчес (Боладос, 77), Давіла — Варгас (Бреретон, 68).