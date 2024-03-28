Завершилася 763 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 росіяни поцілили по житловому мікрорайону Харкова. Одна людина загинула, ще 19 зазнали поранень.

🔸 У Миколаєві внаслідок російського обстрілу поранень зазнали 8 людей. Для атаки окупанти використали, імовірно, балістичну зброю.

🔸 Посли країн ЄС домовилися про продовження лібералізації торгівлі з Україною. Тепер за цей компроміс має проголосувати Європарламент.

🔸 Комітет Ради відхилив правку до законопроєкту про мобілізацію, яка б передбачала демобілізацію військових після 36 місяців без рішення Ставки верховного головнокомандувача.

🔸 Найближчими днями Україна отримає від Німеччини 10 тисяч артилерійських боєприпасів.

🔸 росія знала про підготовку теракту в музичному центрі "Крокус Сіті Хол" під москвою щонайменше від середини лютого, заявив очільник української розвідки Кирило Буданов.

🔸 Буданов також заявив, що Telegram становить проблему для нацбезпеки України. При цьому додав, що він проти утисків свободи слова.

🔸 Збитки довкіллю внаслідок російського удару по Дніпровській ГЕС наразі сягають 140 мільйонів гривень, проте обрахунок триває — міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

🔸 Слова Макрона про можливість введення своїх військ до України розізлили американських посадовців, які побоюються ескалації з росією — Bloomberg.