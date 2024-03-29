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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 28 березня 2024 року.

Завершилася 764 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Варшава та Київ близькі до того, щоб знайти рішення проблем агроімпорту та автоперевезень, — прем'єр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем'єром України. Ми вже близькі до того, щоб транзит, який проходить Польщею, не робив проблем польському ринку. І така теж є інтенція з української сторони.

- Перемовини щодо ініціативи Чехії завершені, Україна отримає не 800 тисяч, а 1 мільйон снарядів, — італійське видання Corriere della Sera. Крім того, за даними видання, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, а вже у квітні.

- Держстат показав, як змінився ВВП України.

- Значно більше снарядів: Чехія пообіцяла знайти додаткові боєприпаси для України.

- На ТОТ Запорізької області росіяни повноцінно розпочали мобілізаційний облік, — Іван Федоров.

- Підривають критично важливі санкції: США засудили вето РФ в ООН щодо КНДР.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив тут безуспішну атаку на позиції українських військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби, трьох пунктах управління безпілотників та ще одному важливому об’єкту противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 780 російських загарбників, 10 танків, 21 бойова броньованана машина, 32 артилерійські системи, дві реактивні системам залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 56 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Говорив зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Майком Джонсоном. Про те, що зараз найголовніше для захисту життя і міжнародної безпеки. Я поінформував про ситуацію на фронті, про триваючі російські удари по наших містах – цей їхній терор лише збільшується і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту.

Україна вдячна за підтримку Сполученим Штатам і кожному американцю, які відчувають так само, як і ми, що свобода ніколи не повинна програвати. І дуже важливо, щоб Конгрес зберігав своє лідерство, щоб захист свободи залишався ідеєю, що обʼєднує – обʼєднує і всередині країн, і світову більшість. Саме зараз – нашою рішучістю, нашими спільними діями – вирішується, яким буде світ наших дітей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!