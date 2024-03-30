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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 березня 2024 року.

Завершилася 765 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росіяни модернізували крилату ракету Х-101.

- Бельгія виділила 100 мільйонів євро Україні на обслуговування F-16.

- Президент про відсутність допомоги від Конгресу США: Ми втратили пів року.

- Потік українців до однієї з країн ЄС знизився після зміни правил.

- Російські атаки повністю зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині.

- На кордоні з Польщею у червні повноцінно запрацює новий пункт пропуску.

- У ставленні Індії до України відбулися позитивні зрушення, як порівняти з першим роком війни, — Дмитро Кулеба.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку українські воїнами відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 3 атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 8 разів атакували позиції українських військ в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві безуспішні атаки на позиції українських військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу російських окупантів, чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та складу боєприпасів російських загарбників.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 820 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 56 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 50 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогоднішній день почався рано – вночі – через російські ракетні удари. Я був на постійному звʼязку з командувачем Повітряних Сил Олещуком і з Головкомом Сирським.

Детальні доповіді. Детальні будуть і відповіді – ворогу".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!