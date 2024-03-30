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Капітан олімпійської збірної України прокоментував дебютні матчі.

Під час березневої міжнародної павзи олімпійська збірна України провела свій перший у історії матч, у рамках підготовки до Ігор-2024 у Парижі поступившись Японії (0:2).

Після завершення міжнародного вікна півзахисник львівського Руху Олексій Сич, якому першому довірили бути капітаном новоствореного колективу Руслана Ротаня, поділився враженнями про цей унікальний досвід.

"У складі олімпійської збірної було багато нових облич, тому треба було ще із усіма познайомитись. Головний тренер Руслан Ротань хотів до кожного донести свої ігрові принципи, які він раніше практикував у молодіжній збірній України. Хтось був знайомий із цими вимогами, хтось починав сприймати цю інформацію вже безпосередньо в тренувальному процесі та під час спарингу.

Ми багато часу приділили тактичним заняттям, аби побудувати командну гру, структуру. Не все нам удалось, це правда. Зокрема — результат трохи розчарував. Утім, ми продовжимо працювати й і спробуємо покращити свою гру.

Було дуже приємно побачити капітанську пов’язку біля своєї футболки у роздягальні. Відчував неймовірну відповідальність і це дуже мотивувало. Це дуже важливий момент для мене, адже це був перший матч олімпійської збірної України.

Атмосфера на трибунах у Японії мало відрізнялась від європейських традицій — вболівальники так само палко підтримували свою команду і гнали її вперед. Відчувалось, що вони переживають за свою збірну. А щодо гри, то нам протистояла дуже сильна команда. У їхніх гравців дуже бойовитий характер, своєрідні футбольні самураї.

Варто зазначити, що японці награвали склад олімпійської команди, тому, можливо, вони були трохи краще підготовлені, адже в них попереду відбіркові змагання.

До українців в Японії було чудове ставлення, кожен із нас дуже вдячний за такий прийом. Місцеві гравці та вболівальники поводили себе з повагою до нас і ми відповідали взаємністю. Дуже важливо, що вони підтримують Україну у такий важкий час, коли у нашій країні війна і нас атакує агресор.

Принагідно хочеться подякувати і Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу представляти країну на міжнародній арені", — заявив український виконавець.

Найближчий матч львівський Рух проведе вдома проти черкаського ЛНЗ 1 квітня, о 18:00.