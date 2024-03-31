Завершилася 766 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 У будинку в Білій Церкві пролунав вибух, причини якого невідомі. Внаслідок цього загинуло дві людини.

🔸 Увечері у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Донецькій областях запровадили відключення світла.

UPDУ Полтавській та Сумській областях скасували графіки аварійних відключень електроенергії.

🔸 Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра, а також радницю Альону Вербицьку.

🔸 Петиція із закликом переспрямувати на фінансування ЗСУ кошти, виділені для телемаратонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне Кабмін.

🔸 Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим останні події на полі бою та руйнівний вплив ракетних обстрілів з боку Росії на українські міста і критично важливу інфраструктуру – сайт Пентагону.

🔸 Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа й голова Національних зборів Франції Яель Брон-Піве обговорили поточну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та потреби ВМС для посилення бойових спроможностей — пресслужба ВМС.

🔸 Бійці бригади "Сталевий кордон" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне Харківської області, які знаходяться у "сірій зоні", синьо-жовті стяги – ДПСУ.

🔸 За перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва — Іван Гаврилюк, заступник міністра оборони, генерал-лейтенант.

Эмодзи Telegram «Icon & Logo» 💬                  Эмодзи Telegram «Icon & Logo» 📷                  Эмодзи Telegram «Icon & Logo» 📺                  Эмодзи Telegram «Icon & Logo» 💬

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нескучне Сумської області; Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Грем’яч Чернігівської області; Кучерівка, Соснівка, Марчихина Буда Сумської області; Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямполівка, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Берислав, Михайлівка Херсонської області та місто Херсон; Солончаки Миколаївської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Увесь тиждень майже безперервно працюють наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники. Всі ті, хто задіяний у ліквідації наслідків російських ударів та у захисті об`єктів енергетики. В різних регіонах. І це багато людей, які буквально дійсно витягують нормальне життя нашої держави. Працівники ТЕС, інженери, майстри на мережах, електромонтери – усі, хто відновлює генерацію та постачання електрики. Хочу зараз подякувати всім вам, хто дійсно робить все, щоб Україна жила нормально: з електрикою, з можливістю працювати – всі наші міста і села. Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України. 
 
Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, всім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, що потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час. Дякую тим керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!