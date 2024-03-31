Завершилася 766 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 У будинку в Білій Церкві пролунав вибух, причини якого невідомі. Внаслідок цього загинуло дві людини.

🔸 Увечері у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Донецькій областях запровадили відключення світла.

UPD : У Полтавській та Сумській областях скасували графіки аварійних відключень електроенергії.

🔸 Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра, а також радницю Альону Вербицьку.

🔸 Петиція із закликом переспрямувати на фінансування ЗСУ кошти, виділені для телемаратонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне Кабмін.

🔸 Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим останні події на полі бою та руйнівний вплив ракетних обстрілів з боку Росії на українські міста і критично важливу інфраструктуру – сайт Пентагону.

🔸 Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа й голова Національних зборів Франції Яель Брон-Піве обговорили поточну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та потреби ВМС для посилення бойових спроможностей — пресслужба ВМС.

🔸 Бійці бригади "Сталевий кордон" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне Харківської області, які знаходяться у "сірій зоні", синьо-жовті стяги – ДПСУ.

🔸 За перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва — Іван Гаврилюк, заступник міністра оборони, генерал-лейтенант.