Інше

Португалець вразив ворота Аль-Таї.

Кріштіану Роналду забив більше гола за одну гру вперше з грудня 2023 року.

Форвард Ан-Насра тричі вразив ворота Аль-Таї (5:1). Він відзначився на 64-й, 67-й і 87-й хвилинах матчу 25-го туру чемпіонату Саудівської Аравії.

Востаннє хет-трик Роналду робив 25 серпня 2023 року — у грі з Аль-Фатехом (5:0).

Загалом у 39-річного португальця 26 голів і 9 результативних передач за 23 матчі в лізі в поточному сезоні.

Він лідирує за кількістю голів і гольових дій, а за кількістю асистів поступається тільки Ріяду Марезу — у півзахисника Аль-Ахлі їх 10.