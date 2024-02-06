Колишній виконавчий директор Ювентуса Джузеппе Маротта, який нині працює генеральним директором Інтера, зізнався, що виступав проти підписання клубом нападника Кріштіану Роналду.
"Було справедливо поважати бажання клубу. Я частково не був згоден із підписанням Роналду. Рівень цього гравця я не заперечую, але угода була складною у фінансовому плані. 
Це був не той елемент, який викликав розкол; цикл закінчився, і нам довелося змінюватися", — сказав Маротта. 
Нагадаємо, що нині Кріаштіану Роналду виступає за Ан-Наср. 