Функціонер дав свій коментар.
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06 лютого 2024, 15:25
Колишній виконавчий директор Ювентуса Джузеппе Маротта, який нині працює генеральним директором Інтера, зізнався, що виступав проти підписання клубом нападника Кріштіану Роналду.
"Було справедливо поважати бажання клубу. Я частково не був згоден із підписанням Роналду. Рівень цього гравця я не заперечую, але угода була складною у фінансовому плані.
Це був не той елемент, який викликав розкол; цикл закінчився, і нам довелося змінюватися", — сказав Маротта.
Нагадаємо, що нині Кріаштіану Роналду виступає за Ан-Наср.