Італія

Функціонер дав свій коментар.

Колишній виконавчий директор Ювентуса Джузеппе Маротта, який нині працює генеральним директором Інтера, зізнався, що виступав проти підписання клубом нападника Кріштіану Роналду.

"Було справедливо поважати бажання клубу. Я частково не був згоден із підписанням Роналду. Рівень цього гравця я не заперечую, але угода була складною у фінансовому плані.

Це був не той елемент, який викликав розкол; цикл закінчився, і нам довелося змінюватися", — сказав Маротта.

Нагадаємо, що нині Кріаштіану Роналду виступає за Ан-Наср.