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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 березня 2024 року.

Завершилася 767 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Ракети "Калібр" накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування, — очільник ГУР МОУ Буданов. Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д.

- "Чорноморський флот рф продовжує страждати": Міноборони показало результати ударів по ворожих кораблях за березень.

- Країни Балтії закликали НАТО рішучіше готуватися до війни з росією.

- Україна втратить мільярди через рішення ЄС.

- Швеція виділила 3,7 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні.

- У Конгресі США запевнили, що допомога Україні буде головним пунктом на порядку денному.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 650 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 20 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, 7 засобів ППО, 30 БпЛА ОТР, 2 ракети, 47 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Вже два роки минуло, як цими днями наші воїни, усі наші люди вигнали російських окупантів з Київщини. Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла.

Сьогодні ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз бʼється, працює та обов’язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати – віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить. Я дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую нашим воїнам! Пишаюсь нашим народом! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!