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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 квітня 2024 року.

Завершилася 768 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- В України є дрони, які здатні пролетіти понад тисячу кілометрів – Федоров.

- США передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.

- Російські компанії використовують криптовалюту, щоб обходити санкції при купівлі товарів подвійно призначення, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання — WSJ.

- Зеленський збирав спеціальну нараду щодо "перспектив на рік" у співпраці з НАТО.

- На відбудову всього, що пошкодила Росія в Харкові, потрібно більше 10 мільярдів доларів, заявив мер Терехов.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російські окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак в районах населених пунктів: Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів: Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 2 атаки на позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники два рази атакували позиції українських військ на цьому напрямку.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"НАТО. Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань.

Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!