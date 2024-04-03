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"Синьо-жовті" опинилися в одному квартеті з господарем турніру.

Сьогодні, 3 квітня, у кіпрській Ая-Напі відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи серед гравців до 17-ти років, передає офіційний сайт УЄФА.

Збірна України за підсумками жеребкування опинилася у групі А, де їй протистоятимуть Кіпр (господар турніру), Сербія та Чехія.

Інші три групи:

В: Данія, Австрія, Хорватія, Вельс

С: Італія, Швеція, Словаччина, Польща

D: Франція, Португалія, Іспанія, Англія

Для виходу до чвертьфіналу потрібно зайняти у турнірній таблиці квартету 1-2 місце.

Євро-2024 серед команд U-17 проходитиме з 20 травня до 5 червня 2024 року у чотирьох містах Кіпру (Ахна, Ларнака, Паралімні, Лімасол).

Нагадаємо, місце на турнірі колектив Юрія Мороза здобув після трьох перемог в еліт-раунді відбору.